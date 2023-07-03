عماد الدين حسين: الإخوان تجار دين ويجب مواجهتهم عبر المنابر الإعلامية المؤثرة.. فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشعب المصري كشف حقيقة الإخوان الإرهابيين، وأنهم «تجار دين»، مشددًا على أهمية نشر رسائل مؤثرة تزيد من توعية المواطنين، بشأن ما يتم نشره على منصاتهم.

وأضاف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الإخوان الإرهابيين شنوا هجوما قويا على الإعلامية لميس الحديدي، بشأن التساؤلات التي طرحتها حول حج الميتافيرس، ولكن اجتزأوا تصريحاتها، و بعد ذلك قدم بعضهم اعتذارا رسميا لها، لعدم اطلاعهم على الفيديو كامل".

وتابع: "صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا، والجلسات التي عقدت بشأن هذا القانون في الحوار الوطني، وافق كل المشاركين على أهمية إصدار القانون، ولكن الاختلاف كان حول آلية صدروه، مؤكدًا أن هناك معلومات لا يمكن تداولها خاصة التي تمس الأمن القومي".



وأكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، على أهمية الوعي الإعلامي للشعب المصري من الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان عبر منابرها على مواقع التواصل الاجتماعي.