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في ذكرى بيان 3 يوليو..

عماد الدين حسين يجيب على سؤال ماذا لو استمر حكم الإخوان لمصر؟..فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

رد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال ماذا لو استمر حكم الإخوان لمصر؟.

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النهاردة العيد عيدين.. رشا مجدي: بيان 3 يوليو حرر مصر من حكم الإخوان


وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لم لو تكن هناك ثورة 30 يونيو وتمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم كما حدث في بعض الدول، فكان سيتم تغير الهوية بالفعل".

 

وأشار: "هناك دول تم استمرار الإخوان في الحكم فيها وتم تغير الهوية بالفعل، ولديها مشاكل عميقة لأنه تم اللعب في جينات البلدان وتم تغير هويتها"، معقبا: "جزء من عظمة الشعب المصري أنه وقف أمام هذه التغيرات".

 

وأوضح: "بعض المصريين صدقوا جماعة الإخوان وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات النيابية التي كانت قبل الانتخابات الرئاسية، وجزء من المصريين أعطوا أصواتهم لمحمد مرسى لكن بعد سنة واحدة كان هذا الشعب نفسه هو الذي انقلب على الإخوان وأعطاهم درس غير مسبوق في تاريخ الشعوب".

الإخوان عماد الدين حسين الانتخابات الرئاسية الاعلامية رشا مجدى الحوار الوطني بيان 3 يوليو

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