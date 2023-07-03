عماد الدين حسين: 3 يوليو ترجمة لثورة 30 يونيو واستجابة لمطالب الشعب.. فيديو

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بيان 3 يوليو 2013 كان ترجمة لثورة 30 يونيو وكان استجابة لمطالب الشعب المصري.



وأضاف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مطلب الشعب كان أن تقبل جماعة الإخوان الاستقالة أو الإقالة"، لافتا: "30 يونيو ثورة متعلقة بهوية الوطن".

وأشار: "لو تمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم فكان سيتم تغيير هوية الدولة، وهناك دول تجربتها في استمرار الإخوان في الحكم تم تغير الهوية بالفعل".

وأشار عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "الشعب المصري اكتشف ورقة كذب الإخوان بالدين، والشعب نزل في 30 يونيو وقال اكتشفنا كذب الإخوان".

