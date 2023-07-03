نائب: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مخطط الفوضى

قال النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو كان نقطة الانطلاقة الفعلية التي قادت المصريين إلى مسيرة الإصلاح، واسترداد الوطن ومؤسسات الدولة، بعدما استولت عليها جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ما جاء في البيان قبل 10 سنوات، ترجم مطالب وإرادة الشعب المصري.

وثمن "أبو زيد"، في تصريحات له، موقف القوات المسلحة المصرية، التي انحازت ـ كعادتها ـ للإرادة الشعبية، ووقفت في صف المواطنينن الذي ملأوا الشوارع والميادين المصرية، منددين بحكم جماعة الإخوان، ومطالبين برحيلها، لافتًا إلى أنه لولا انحياز القوات المسلحة للشعب المصرية في 3 يوليو، لكانت البلاد في مرحلة خطيرة وصعبة تحت حكم هذه الجماعة.

ونوه عضو مجلس النواب بأن ذكرى 3 يوليو، تعكس التلاحم بين القوى الوطنية ومؤسسات الدولة، حيث اجتمعت كلها على كلمة واحدة، وهي تحقيق إرادة الشعب المصري، للتخلص من جماعة الإخوان وخطط الشر التي كانت تدبرها لمصر، والتي كانت تقودها إلى الهاوية.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل الرمز الخالد لهذه الثورة، بعدما وقف وأذاع بيان 3 يوليو، ثم بعد ذلك انطلق بمصر إلى الأمام، محققًا انجازات تنموية غير مسبوقة.