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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعمل على إنهاء كل خيوط تمرد فاجنر

يفجيني بريجوزين قائد
يفجيني بريجوزين قائد فاجنر السابق

لا تزال وزارة الدفاع الروسية تعمل على إنهاء كل خيوط التمرد الذي شنته مجموعة فاجنر شبه العسكرية،  وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

تعمل الحكومة الروسية، على تنحية المخالفين لها، المؤيدين لفاجنر، حتى من المدونين العسكريين والأصوات المؤثرة.

تواصل روسيا عملياتها بقوة ضد أوكرانيا، غير عازمة على الاستسلام أمام الدعم الغربي الجارف.

وحققت القوات الأوكرانية مكاسب صغيرة خلال هجومها المضاد الذي استمر لمدة شهر في المناطق الشرقية والجنوبية.

بل وواجهت أيضًا مقاومة كبيرة من قبل القوات الروسية  على طول الخطوط الدفاعية.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في سلسلة من البيانات أنه في حادثة معينة، نجح جيشها في منع مجموعة من الجنود الأوكرانيين من محاولة إنزال قوارب بالقرب من جسر أنتونيفسكي، الذي يقع فوق نهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وزارة الدفاع الروسية كل خيوط التمرد فاجنر الغربي

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