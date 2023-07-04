موقف مؤثر يرويه أيمن بخيت عن المطرب علاء عبد الخالق بعد رحيله

شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحكي قصته رفقة الفنان علاء عبد الخالق علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب:"ولد عنده سبعتاشر سنه واقف بشريط كاسيت في شارع جامعة الدول العربيه والشريط عليه اغنيه من كلماته نفسه يسمعها للنجم اللي قاعد في عربيته السيليكا عند اوتوماركت اروح ؟ ما اروحش.. اروح ؟ ما اروحش وماروحتش ومشيت الولد ده يبقى انا والنجم ده علاءعبد الخالق في بداية التسعينيات ..كان حلم لكل جيلنا البقاء لله".

وفاة علاء عبد الخالق

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحد من نجوم جيل التسعينات وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٥٩عاما.



معلومات عن علاء عبد الخالق:



ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزفعلى آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق معالفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي،وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقةلانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»،«الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتيةليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.