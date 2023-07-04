التواصل مع الناس والنوم.. نصائح جوهرية للصحة النفسية| تعرف عليها

قال الدكتور محمد أبو العزايم، الطبيب النفسي إن هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين الصحة النفسية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر، كما أنها تساعد على تحسين الصحة العامة.

النوم الكافي: يجب الحرص على الحصول على كمية كافية من النوم الجيد لتحسين الصحة النفسية، ويجب تجنب النوم قليلاً أو كثيراً.

التغذية الصحية: يجب تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

الاسترخاء: يجب الحرص على الاسترخاء والتخلص من التوتر والضغوط اليومية، ويمكن الاسترخاء من خلال الممارسات الهادئة مثل اليوغا والتأمل والتنفس العميق.

التواصل الاجتماعي: يجب الحرص على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية.

البحث عن الدعم النفسي: يجب الحرص على البحث عن الدعم النفسي في حالة الشعور بالاكتئاب أو القلق أو التوتر، ويمكن طلب المساعدة من الأصدقاء أو الأسرة أو الطبيب النفسي.

الاهتمام بالهوايات والأنشطة المفضلة: يجب الحرص على الاهتمام بالهوايات والأنشطة المفضلة والتي تساعد على التخلص من التوتر والاستمتاع بالحياة.

هذه بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين الصحة النفسية، ويجب الحرص على تناول الرعاية الصحية المناسبة لأي مشاكل صحية نفسية تواجهها الشخص.