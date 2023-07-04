عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التواصل مع الناس والنوم.. نصائح جوهرية للصحة النفسية| تعرف عليها

التواصل والنوم ..
التواصل والنوم .. نصائح جوهرية للصحة النفسية

قال الدكتور محمد أبو العزايم، الطبيب النفسي إن هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين الصحة النفسية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد  على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر، كما أنها تساعد على تحسين الصحة العامة.

النوم الكافي: يجب الحرص على الحصول على كمية كافية من النوم الجيد لتحسين الصحة النفسية، ويجب تجنب النوم قليلاً أو كثيراً.

التغذية الصحية: يجب تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

الاسترخاء: يجب الحرص على الاسترخاء والتخلص من التوتر والضغوط اليومية، ويمكن الاسترخاء من خلال الممارسات الهادئة مثل اليوغا والتأمل والتنفس العميق.

التواصل الاجتماعي: يجب الحرص على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية.

البحث عن الدعم النفسي: يجب الحرص على البحث عن الدعم النفسي في حالة الشعور بالاكتئاب أو القلق أو التوتر، ويمكن طلب المساعدة من الأصدقاء أو الأسرة أو الطبيب النفسي.

الاهتمام بالهوايات والأنشطة المفضلة: يجب الحرص على الاهتمام بالهوايات والأنشطة المفضلة والتي تساعد على التخلص من التوتر والاستمتاع بالحياة.

هذه بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين الصحة النفسية، ويجب الحرص على تناول الرعاية الصحية المناسبة لأي مشاكل صحية نفسية تواجهها الشخص.

التخلص من التوتر الأطعمة الغنية بالسكر الاطعمة الصحية هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتحسين الصحة النفسية لتحسين الصحة النفسية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

السعودية.. قرار عاجل يخص الوافدين وتنفيذه في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

مهما كان سنك .. طريقة لانقاص وزنك سريعا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللب السوري؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

مفاجأة.. هذا ما تفعله التمارين الرياضية في شعرك

فوائد مذهلة.. ماذا يفعل زيت إكليل الجبل للشعر

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

ترشيحاتنا

وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية

حجازي: لن نتستر على الفساد وسنواجه محاولات الإضرار بسلامة امتحانات الثانوية العامة

اتعلم السواقة.. اشتري أونو الهاتشباك بـ 30 ألف جنيه

تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وسيولة بنفق الأزهر

مقترح قانون لحظر المثلية في دولة عربية| تعرف عليها

بعد زلزال بحر قزوين.. بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ