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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن هروب أحمد بلحاج، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “بلحاج لاعب وسط الزمالك المعار من أسوان بلغ فرار وهرب من الزمالك بحجة ان مدرب الزمالك لا يرغب في التعاقد معه ، ويرغب في إعادته لأسوان”.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات عدد من لاعبيه في مباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في دور الثمانية لكأس مصر.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من محمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي للإصابة و محمد عواد وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وأحمد بلحاج لتأخره في العودة إلى القاهرة، بالإضافة إلى الثلاثي حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر .

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