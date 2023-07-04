محسومة | إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي إسلام صادق، الوجهة الأقرب لإمام عاشور جناح ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور لن يعود إلى نادي الزمالك مرة أخرى..وقد تكون وجهته محسومة من 3 شهور"

أكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.