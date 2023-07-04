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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفاضل بين يومي 23 و24 يوليو للسفر للبطولة العربية

صدى البلد

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تتم المفاضلة بين يومي 23 و 24 يوليو الجاري للسفر إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 من الشهر الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي .

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية كالتالي  :

الزمالك x الاتحاد المنستيري  يوم الجمعة 28 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك x الشباب السعودي يوم الاثنين 31 يوليو باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك x النصر السعودي يوم الخميس  3 أغسطس باستاد مدينة الملك فهد بالطائف

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