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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعثر مفاوضات الزمالك مع المدير الفني لليد

صدى البلد

كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تعثر المفاوضات بين المشرف العام على العاب الصالات وأيمن صلاح المدير الفني السابق لفريق كرة اليد، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أيمن صلاح طلب عدد من الضمانات لإنهاء أزمات الفريق، من بينها دفع جزء من المستحقات المتأخرة، وكذلك عمل عقود للاعبين الشباب والتفاوض مع اللاعبين الذين تلقوا عروضا للرحيل.

وأشار المصدر ن أمس الإثنين كان الموعد المحدد لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالفريق لإنهاء الأزمات، إلا أن شيئا لم يحدث، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الزمالك وأيمن صلاح.

وحرص نادي الزمالك علي تقديم قائمة اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد للاتحاد المصري لكرة اليد حسب مواعيد قيد أندية دوري المحترفين، إلا أن عددا كبيرا من اللاعبين يتمسك بفسخ تعاقده استنادا لعدم الحصول على النسبة المحددة من المستحقات.

الجدير بالذكر أن باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الترجي التونسي كان قد اعتذر في وقت سابق عن عدم تدريب الزمالك، نظرا لتمسك نادي الترجي باستمراره حتى يونيو 2024 حسب العقد المبرم بين الطرفين.

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