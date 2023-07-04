صفقات كثيرة.. نجم الزمالك السابق يكشف روشتة إنقاذ الفريق

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج إلى التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الصيف الحالي.

وقال نصار، فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "طريقة لعب أوسوريو تحتاج إلى نوعية لاعبين أصحاب قدرات فنية وبدنية عالية للغاية لأنها طريقة صعبة".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى أشخاص يشعرون بالخوف على النادي، وأشعر بالقلق على القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

وتأكدت مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل 2023-2024.