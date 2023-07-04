صحف السعودية| فلسطين تدين تهجير سكان جنين قسراً.. استقرار أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية.. وانخفاض التضخم في سويسرا

خارجية فلسطين تدين جريمة تهجير الفلسطينيين من مخيم جنين

إغلاق مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود

جامعة الدول العربية تجتمع لمناقشة تصعيدات جنين

استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

انخفاض معدل التضخم في سويسرا إلى أقل من المستهدف

أبرزت صحف السعودية ،اليوم الثلاثاء، موضوعات هامة ذات طابع محلي ودولي كما ركزت على الأحداث الجارية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض اليوم بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تدين فيه بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية من مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم.

وعدت وزارة الخارجية في بيان ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، مؤكدة أن ما يحدث في جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أنه أجلى نحو 3000 من العائلات الفلسطينية من مخيم جنين، بعد تهديد الاحتلال بقصفها.

كما نشرت الرياض عن إغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 87ر10 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 47 ر34418 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر5 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 59ر4455 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 85ر28 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 77ر13816 نقطة.



صحيفة المدينة

ونشرت صحيفة المدينة عن جريمة قتل 4 مواطنين وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار الليلة الماضية بمدينة فيلادلفيا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة، أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص وصادرت بندقية ومسدسا في مكان قريب من موقع الحادث.. فيما قالت مصادر أخرى أن اثنين من الضحايا "أحداث"، دون توضيح ما إذا كانا من بين القتلى.



ومن جهة أخرى، قال موقع "I mud connections" المحلي أن مسلحا يرتدي سترة واقية من الرصاص أطلق النار بشكل عشوائي في شوارع فيلادلفيا.

ووفقا للموقع فإن من المتوقع أن يكون هناك أكثر من مهاجم "أطلقوا النار من بندقية ومسدس لعدة دقائق".

وأضاف الموقع أن شخصا حاول مواجهة المسلحين بالرد على مصدر إطلاق النار، لكن من دون نجاح، وأضاف أن الشرطة تمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم فيما "ظل مشتبه به آخر يشكل خطرا كبيرا على المجتمع".

ونشرت المدينة عن زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في بحر قزوين بأذربيجان مساء أمس ​​​.

وأفاد مركز رصد الزلازل في أذربيجان, بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا في بحر قزوين, وعلى بعد 46 كيلومترا شمال شرق مدينة خاشماز , مضيفاً أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة عكاظ عن إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق بعد وقوع انفجار في مبنى في منطقة شينباشي في العاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية نقلا عن قطاع الإطفاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصور أظهرت حطاما خارج المبنى، وتصاعد الدخان وألسنة اللهب من طابق سفلي.

وتردد أن الانفجار وقع نحو الساعة 3:15 ظهرا بالتوقيت المحلي في مبنى في منطقة شينباشي.

وقال المتحدث باسم شركة غاز طوكيو لـ "بلومبرج" إن الشركة تحقق في الأمر، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما نشرت عكاظ عن مواصلة السعودية وروسيا لـ خفض إنتاجهما النفطي.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس ٢٠٢٣م، ما يقارب ٩ ملايين برميل يومياً، وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل ٢٠٢٣م والممتد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك + بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا عن تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يومياً في شهر أغسطس، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الإثنين أن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس، وفقا لوكالات إعلامية.

وبين أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية.

وارتفع سعر نفط برنت خلال تداولاته أمس الإثنين ليتجاوز مستوى 76.56 دولار للبرميل، مواصلاً طلوعه للجلسة الرابعة على التوالي.

وكانت السعودية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، عن تخفيضها للإنتاج الطوعي إلى نهاية عام 2024، ابتداءً من شهر يوليو الماضي لمدة شهر قابل للتخفيض، ليصبح مجموع خفض السعودية الطوعي نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وذلك ضمن جهود السعودية الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وكانت العديد من دول أوبك+ قد أعلنت عن خفضها مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج التي كانت متوقعة في منتصف العام الحالي 2023.

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن ارتفاع إنفاق المسافرين القادمين إلى السعودية.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع إنفاق المسافرين القادمين للمملكة إلى 9.8 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023 بارتفاع نسبته 224.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وبحسب البيانات، فإن إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة بلغ نحو 3.7 مليارات دولار بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.



كما نشرت الوطن السعودية عن اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا يوم غدٍ الثلاثاء برئاسة مصر لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له اليوم :" إن الاجتماع سيُعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سُبل التحرك الفَعّال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن انخفاض مؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عاما المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.98 % عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990.

ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 % إلى 2306.37 نقطة.

كما نشرت اليوم عن تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء السويسرية الصادرة يوم الاثنين، تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%، وهو المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري، ما يعطي طمأنينة محدودة لمسؤولي البنك الذين أشاروا بالفعل إلى احتمال استمرار تشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة الإحصاء أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.7% مقابل 2.2% خلال الشهر السابق، بفضل تراجع أسعار الطاقة.



وفي الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء 1.8% سنويًا.

يأتي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم العام إلى أقل مستوى له منذ يناير من العام الماضي.

وفي حين تتمتع سويسرا بأحد أقل معدلات التضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منذ تفجر أزمة الطاقة في شتاء العام الماضي، ما زالت بيانات التضخم تمنح مسؤولي البنك المركزي بعض الراحة لآن أسعار المستهلك ما زالت تحت السيطرة.

ورغم ذلك قال البنك المركزي إن احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية ما زال قائمًا.

ويتوقع مسؤولو البنك عودة معدل التضخم للارتفاع إلى أكثر من 2% مجددًا مع نهاية العام الحالي، يظل فوق 2% حتى أوائل، بسبب موجة الارتفاعات في أسعار الإيجارات والكهرباء المنتظرة إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات.