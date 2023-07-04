برلماني : 3 يوليو يوم مهم في تاريخ مصر الحديث

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب ، أن يوم 3 يوليو اهم يوم فى تاريخ مصر الحديث بعد تحقيق مطالب كل المصريين فى ثورة 30 يونيو والتى تضمنها بيان 3 يوليو، مشيراً الى الذكرى العاشرة من ثورة 30 يونيو، ستظل خالدة في الأذهان وخاصة لكل من شارك في هذه الثورة المجيدة.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم ، إننا نتذكر جميعاً وقت إعلان البيان عندما عم الصمت من ملايين المصريين للاستماع الى بيان 3 يوليو لتعم الفرحة ارجاء الوطن عقب إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي انذاك الاستجابة لملايين المصريين الذين استطاعوا تغيير نظام الإخوان الإرهابي الذي حاول هدم دعائم الدولة المصرية وتغيير هويتها خلال عام واحد فقط.

وتابع: ولذلك فذكرى 3 يوليو لن تمحى من ذاكرتي مهما مر من السنين مؤكداً أن قواتنا المسلحة الباسلة لم تتردد لحظة فى الاستجابة الحقيقية والفورية لمطالب المصريين .

وأكد النائب سيد حنفى طه، أن فرحة الملايين كانت بسبب انتصار إرادتهم فهذا الشعب لم ولن ينكسر أبدًا وخاصة أنه خلال عام واحد من حكم الجماعة الإرهابية أدى إلى تأخر مصر عشرات السنوات للوراء وكان يمكن أن يؤدى الى تنفيذ حكم الفاشية الدينية لاجندتها الخارجية لهدم الدولة المصر .

وأشار إلى أن الزعيم البطل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وقتها ، وضع روحه على كفه من أجل إنقاذ هذا البلد، وما نشهده الآن من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع انحاء البلاد هو ثمار ثورة الشعب المصري العظيم ضد هذه الجماعة الظلامية في هذا اليوم المشهود.