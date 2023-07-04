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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، خاصة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة الـ 9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات، حيث نجحت الوزارة في إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012 مليار جنيه. 

وقال إنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض في خطتها المحلية السنوية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة في بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجاري المائية، حيث من المخطط أن يتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري لاستمرار التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والري في مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.

ولفت «آمنة» إلى نجاح النموذج الذي تم تطبيقه في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك في مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف، خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، منوها إلى الدور الهام الي قامت به الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة، وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية، واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة .

واستعرض اللواء هشام آمنة، الإنجازات التي حققتها وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو 2 مجزر بالكامل، وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأكد اللواء هشام آمنة الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل جميع  المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك إنشاء مجازر جديدة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة ومحافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية، خاصة موقف المجزر اللوجيستي بدمياط.

وذكر وزير التنمية المحلية، أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التى تم نهوها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.

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هشام امنة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية مجزر حكومي

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