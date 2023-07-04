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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أشعل النار في جسده.. تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة والده لجلسة4 سبتمبر

جنايات طنطا
جنايات طنطا

قررت  محكمة جنايات طنطا بالدائرة الخامسة بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة شاب لاتهامه بارتكاب جريمة إشعال النيران بجسده والده بسبب خلافات أسرية علي كشك الي جلسة 4 سبتمبر القادم لسماع أقوال شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالسلام ربيع وعضوية المستشارين محمد ابراهيم حامد ومحمد ابراهيم حامد ، وأمين أمين الديب ، ومصطفى عبداللطيف حمزة ، وعبدالفتاح ابوسلام سكرتير الجلسة ، واحمد عزت عيد ، مساعد سكرتير الجلسة  

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كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية قرر إحالة المتهم الشاب حمدي سامح 32 سنة المتهم بإنهاء حياة والده إلي المحكمة الجنائية العاجلة .

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وتضمنت النيابة العامة في إجراء إحالة المتهم إلي كونه  عقد العزم والنية على قتله حتى يستولي على الكشك، وأعد لهذا الغرض أداة معجلة للاشتعال -زجاجة جازولين- وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجود والده فيه، وما أن ظفر به حتى أضرم النيران فيه، بعد أن سكب عليه البنزين قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

الجدير بالذكر أن الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط المتهم عقب ارتكابه الجريمة مباشره وتم تقديمه لعرضه علي الجهات المعنية للتحقيق .

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