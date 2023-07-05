بالقانون .. حظر نقل بيانات شخصية عبر الحدود دون ترخيص

وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط وآليات محددة لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، وحظر القانون نقلها دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية.

نص القانون على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز .

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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايته .