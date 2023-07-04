القوى العاملة:30 يونيو نجحت في توظيف وتشغيل أكثر من 6 ملايين مواطن

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن ملف العمل كان من الملفات التي شهدت إنجازات واضحة، منذ ثورة 30 يونيو، متابعا: “مصر تحركت بخطى ثابتة في ملف العمل”.

وأضاف عبد الوهاب خضر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن العالم أجمع يشيد بثورة 30 يونيو، حيث نجحت حكومة 30 يونيو في توظيف وتعيين أكثر من 6 ملايين شاب وفتاة.

وتابع: “نسبة البطالة في مصر تراجعت خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى 7.1 % بدلا من 13%”، واستطرد: “دولة 30 يونيو قدمت ووفرت 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة”.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تعيين 28 ألف فرد من ذوي الهمم، مشددا على أن ما حدث من تطور خلال الـ 10 سنوات الماضية، نتيجة لثورة 30 يونيو.