عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

دانت نقابة الصحفيين المصريين، بأشد العبارات، الجريمة الجديدة لجيش الاحتلال الصهيوني، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، في مدينة جنين، عنوان النضال، ورمز المواجهة ضد المحتل الغاشم.  
وتؤكد النقابة أن هذا التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني البطل. 

مجزرة الاحتلال الصهيوني في جنين 


ويوجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، حتى الحصول على  جميع حقوقه العادلة.
وتؤكد نقابة الصحفيين المصريين تضامنها الكامل مع الصحفيين والأطقم الإعلامية الفلسطينية الميدانية التي تستهدفها قوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص الحي أو بالاعتقال الإداري دون سبب قانوني، ونشدد على تقديم كل دعم ممكن من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مجزرة الاحتلال الصهيوني


وتشدد نقابة الصحفيين المصريين، على أن ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني، في مواجهة الشعب الفلسطيني البطل أصحاب الأرض والحق، تأتي في إطار الحرب المفتوحة والمستمرة ضد كل ما هو فلسطيني، وتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. 
وتعبر نقابة الصحفيين عن دهشتها من تقاعس المحكمة الجنائية الدولية في حسم القضايا المحالة إليها من السلطة الفلسطينية والتباطؤ في محاكمة المسئولين بجيش الاحتلال وحكومته، في ضوء المجازر التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، المناضل.

نائب رئيس بلدية جنين: ما تفعله إسرائيل جريمة يجب أن تعاقب عليها

الرئاسة الفلسطينية عن استهداف جنين:لا نثق في أمريكا..ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا

وتدعو نقابة الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

الاحتلال الصهيوني الصحفيين المصريين قوات الاحتلال الصهيوني نقابة الصحفيين اخبار نقابة الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

تحذير عاجل من بوتين بشأن حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكيم زياش يرد على أنباء فشله في اجتياز الفحص الطبي بنادي النصر

الداخلية تستقبل أولى أفواج حج القرعة

هشام آمنة: الدعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية لمكافحة الفساد

رئيسة وزراء فرنسا توجه اتهامات خطيرة للمعارضة بسبب أعمال الشغب

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

قرار عاجل من وزير التموين بشأن عقوبات محطات البنزين المتلاعبة في الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

100 مليون| حقيقة انتقال تريزيجيه وحجازي للأهلي.. وما علاقة هذه الشركة..ايه الحكاية

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ