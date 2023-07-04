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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة الفلسطينية عن استهداف جنين:لا نثق في أمريكا..ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا

فلسطين
فلسطين

أكد نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية يمينية فاشلة وتعلم أنها معزولة ومحاصرة ومقسمة، ومن ثم، فإنها تريد أن تدافع عن نفسها بأي طريقة من الطرق، لذلك، فإنها مستمرة في تنفيذ هجماتها على مخيم جنين.

وأضاف "أبو ردينة" في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تقوم بهذه الحروب لأسباب داخلية، فهي دولة منقسمة، والمظاهرات في تل أبيب مستمرة ضد الحكومة بمئات الآلاف، والحل الوحيد عندها هو ضرب العرب في أي مكان، سواء في سوريا أو فلسطين حتى توحد المجتمع الإسرائيلي المقسم".

وتابع: "المشكلة الأساسية تكمن في أن هنالك فلسطينية وعربية يجب أن تكون على الطاولة، ونحن لا نثق في أمريكا ولا نعول عليها، ولا نعول إلا على أنفسنا، ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا، وستبقى القضية مستمرة، والرئيس أبو مازن عقد اجتماعا طارئا بالأمس، واتخذنا سلسلة قرارات منها قطع كل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي وتقييد العلاقة مع الإدارة الأمريكية كخطوة أولى والذهاب إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، ولن نسمح لإسرائيل أن تنفذ ما تريد".

 

الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية إسرائيل سوريا فلسطين

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