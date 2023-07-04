هل الصفقة مهددة بالفشل؟| كواليس انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.. وسبب التراجع عن الإعلان

أعلن مسؤول بنادي الوكرة القطري، عن سبب حذف تغريدات الإعلان عن الوصول لاتفاق لضم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي.





ثلاث تغريدات

وحذف الحساب الرسمي لنادي الوكرة القطري، ثلاث تغريدات متتالية تضمنت التوصل لاتفاق كامل بضم نجم القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري، ولم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية لحذف هذه التغريدات، ولكن يعتقد البعض أن السبب يعود إلى عدم تمكن النادي القطري من إبرام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.



الاتفاق تم بشكل مبدئي

وأوضح نادي الوكرة القطري، أن الاتفاق تم بشكل مبدئي بين الأهلي والوكرة القطري، وأن اللاعب حمدي فتحي سيصل إلى الدوحة في الساعات المقبلة.

وأشار النادي إلى أنه لا توجد أي مشكلة في الصفقة، ولكن لم يتم توقيع العقد حتى الآن.

وأكد النادي أنه يرغب في الإعلان عن كل شيء يخص الصفقة في الساعات المقبلة بعد أن يخضع اللاعب للكشف الطبي أولا.



جدير بالذكر أنه حذف الحساب الرسمي لنادي الوكرة القطري تغريدات التعاقد مع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، والتي كانت تتضمن التوصل لاتفاق كامل بضم نجم القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

على صعيد متصل اتفق الوكرة مع الأهلي على جميع التفاصيل خلال فترة المفاوضات التي جرت الأسابيع الماضية وبالتالي أصبحت صفقة ضم فتحي قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

الكشف الطبي

وأضاف البيان أن فتحي سيخضع للفحص في إحدى المستشفيات التابعة للنادي عقب وصوله للدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي رسمي.