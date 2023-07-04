لو موبايلك أندرويد.. إزاي تكتشف البرامج الخبيثة وتلغيها

تعتبر البرامج الضارة أو الخبيثة Malware هي المشكلة الأكثر شيوعا بالنسبة للهواتف الذكية، مثلما تنتشر مشكلة الفيروسات مع أجهزة الكمبيوتر، على وجه التحديد ، تعد الهواتف العاملة بنظام أندرويد هي الأكثر تضررا وعرضة للبرامج الضارة مقارنة بأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS الأكثر إحكاما وأمانا.

ولكن إذا كنت تعرف كيفية إزالة البرامج الخبيثة من هاتفك أو جهازك اللوحي، فلا داعي للقلق يمكنك التخلص من أي برنامج ضار إذا اكتشفت وجوده

البرامج الضارة

ما هي البرامج الضارة في نظام ANDROID؟

قبل أن تتعرف على كيفية إزالة البرامج الضارة من أجهزة أندرويد المختلفة، سيكون من الأفضل أن تفهم ما هي البرامج الخبيثة التي تختلف عن الفيروسات

البرمجيات الخبيثة هي في الأساس مصطلح عام أكثر شمولا من الفيروسات. يمكن تسمية أي برنامج مؤذي يدخل إلى جهازك دون موافقتك ببرنامج ضار. بالنظر إلى التعريف السابق، يمكنك القول أن الفيروس هو نوع من البرامج الضارة، إذ يربط نفسه إما بملفات الوسائط أو التطبيقات أو المستندات.

تعد هواتف Android بمختلف علاماتها التجارية وبغض النظر عن الشركات سواء من سامسونج أو شاومي أو تكنو أكثر عرضة للبرامج الضارة من أجهزة iPhone. وذلك لأن نظام iOS الخاص بـ iPhone مغلق المصدر، مع نظام بيئي صارم جدا يمنع المستخدمين من تنزيل تطبيقات الطرف الثالث وتثبيتها.

كيف تعرف أن هاتفك مصاب ؟

هناك بعض العلامات الشائعة والمعروفة التي يمكن أن تخبرك ما إذا كان هاتف Android الخاص بك مصابًا ببرامج خبيث.

توقف أو تعطل التطبيقات

زيادة في استخدام باقة النت بشكل غير طبيعي وزيادة في استهلاك الموارد

سيرسل جهازك رسائل وروابط إلى جهات الاتصال المحفوظة دون علمك

ستبدأ بطارية هاتف Android في النفاد بسرعة

ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط

وجود تطبيقات غريبة في مكتبة التطبيقات الخاصة بك

تتم إعادة توجيهك إلى صفحات ويب مختلفة على متصفحك

في حالة إذا كان هاتفك به هذه العلامات القوية فعليك تفعيل إحدى الطرق التالية على الفور لتكتشف البرنامج الضار وتقوم بإزالته.

البرامج الضارة

الطريقة الأولى: استخدام برنامج الأمان المدمج بهاتفك

تأتي معظم هواتف الأندرويد مثبت عليها برنامج أمان خاص بها. على سبيل المثال ، لدى "سامسونج" خدمة Device Care ، و "شاومي" لديها Security Scan، قم بإجراء فحص شامل، تحقق مما إذا كان البرنامج قد اكتشف تهديدات. إذا كان الأمر كذلك ، قم بإزالة التهديدات على الفور.

البرامج الضارة

الطريقة الثانية: استخدم الوضع الآمن لإزالة البرامج الضارة

للوصول إلى الوضع الآمن لنظام Android ، استمر في الضغط على زر الطاقة وانتظر حتى تظهر قائمة الطاقة ثم اضغط لفترة طويلة على خيار "إيقاف التشغيل" أو Power off لتدخل في وضع الـ reboot عندما تعيد الفتح مرة أخرى سيكون على نمط الوضع الآمن. لاحظ ما إذا كان هاتفك يعمل بشكل طبيعي.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى مراجعة قائمة جميع التطبيقات المثبتة وإلغاء تثبيت التطبيقات المشتبه بها. قد لا ترغب بعض تطبيقات Android في إلغاء التثبيت. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى استخدام أداة ADB أو Debloater.

الطريقة الثالثة: امسح ذاكرة CACHE للمتصفح وتمكين حماية GOOGLE PLAY

يمكنك محو الاتصال بين هاتفك ومواقع الويب الضارة من خلال مسح الذاكرة المؤقتة (الكاش) المخزنة على المتصفح وهي المسؤولة عن تخزين بعض المعلومات عن المواقع التي تقوم بزيارتها لجعل تحميل المواقع أسرع بعد ذلك