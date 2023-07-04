عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو موبايلك أندرويد.. إزاي تكتشف البرامج الخبيثة وتلغيها

البرامج الضارة
البرامج الضارة

تعتبر البرامج الضارة أو الخبيثة Malware هي المشكلة الأكثر شيوعا بالنسبة للهواتف الذكية، مثلما تنتشر مشكلة الفيروسات مع أجهزة الكمبيوتر، على وجه التحديد ، تعد الهواتف العاملة بنظام  أندرويد  هي الأكثر تضررا وعرضة للبرامج الضارة مقارنة بأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS الأكثر إحكاما وأمانا.

 

ولكن إذا كنت تعرف كيفية إزالة البرامج الخبيثة من هاتفك أو جهازك اللوحي، فلا داعي للقلق يمكنك التخلص من أي برنامج ضار إذا اكتشفت وجوده

البرامج الضارة

ما هي البرامج الضارة في نظام ANDROID؟

قبل أن تتعرف على كيفية إزالة البرامج الضارة من أجهزة  أندرويد  المختلفة، سيكون من الأفضل أن تفهم ما هي البرامج الخبيثة التي تختلف عن الفيروسات

البرمجيات الخبيثة هي في الأساس مصطلح عام أكثر شمولا من الفيروسات. يمكن تسمية أي برنامج مؤذي يدخل إلى جهازك دون موافقتك ببرنامج ضار. بالنظر إلى التعريف السابق، يمكنك القول أن الفيروس هو نوع من البرامج الضارة، إذ يربط نفسه إما بملفات الوسائط أو التطبيقات أو المستندات.

تعد هواتف Android بمختلف علاماتها التجارية وبغض النظر عن الشركات سواء من سامسونج أو شاومي أو تكنو أكثر عرضة للبرامج الضارة من أجهزة  iPhone. وذلك لأن نظام iOS الخاص بـ iPhone مغلق المصدر، مع نظام بيئي صارم جدا يمنع المستخدمين من تنزيل تطبيقات الطرف الثالث وتثبيتها.

 

كيف تعرف أن هاتفك مصاب ؟

هناك بعض العلامات الشائعة والمعروفة التي يمكن أن تخبرك ما إذا كان هاتف Android الخاص بك مصابًا ببرامج خبيث.

  • توقف أو تعطل التطبيقات
  • زيادة في استخدام باقة النت بشكل غير طبيعي وزيادة في استهلاك  الموارد
  • سيرسل جهازك رسائل وروابط إلى جهات الاتصال المحفوظة دون علمك
  • ستبدأ بطارية هاتف Android في النفاد بسرعة
  • ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط
  • وجود تطبيقات غريبة في مكتبة التطبيقات الخاصة بك
  • تتم إعادة توجيهك إلى صفحات ويب مختلفة على متصفحك

في حالة إذا كان هاتفك به هذه العلامات القوية فعليك تفعيل إحدى الطرق التالية على الفور لتكتشف البرنامج الضار وتقوم بإزالته.

البرامج الضارة

الطريقة الأولى: استخدام برنامج الأمان المدمج بهاتفك 

تأتي معظم هواتف الأندرويد مثبت عليها برنامج أمان خاص بها. على سبيل المثال ، لدى "سامسونج" خدمة Device Care ، و "شاومي" لديها Security Scan، قم بإجراء فحص شامل، تحقق مما إذا كان البرنامج قد اكتشف تهديدات. إذا كان الأمر كذلك ، قم بإزالة التهديدات على الفور.

بسبب الذكاء الاصطناعي .. جوجل تعتمد شعارا جديدا 3D لنظام أندرويد

للمبتدئين.. تعرف على أفضل تطبيقات VPN المجانية والمدفوعة على أندرويد

البرامج الضارة

الطريقة الثانية: استخدم الوضع الآمن لإزالة البرامج الضارة

للوصول إلى الوضع الآمن لنظام Android ، استمر في الضغط على زر الطاقة وانتظر حتى تظهر قائمة الطاقة ثم اضغط لفترة طويلة على خيار "إيقاف التشغيل" أو Power off لتدخل في وضع الـ reboot عندما تعيد الفتح مرة أخرى سيكون على نمط الوضع الآمن. لاحظ ما إذا كان هاتفك يعمل بشكل طبيعي.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى مراجعة قائمة جميع التطبيقات المثبتة وإلغاء تثبيت التطبيقات المشتبه بها. قد لا ترغب بعض تطبيقات Android في إلغاء التثبيت. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى استخدام أداة ADB أو Debloater.

الطريقة الثالثة: امسح ذاكرة CACHE للمتصفح وتمكين حماية GOOGLE PLAY

يمكنك محو الاتصال بين هاتفك ومواقع الويب الضارة من خلال مسح الذاكرة المؤقتة (الكاش) المخزنة على المتصفح وهي المسؤولة عن تخزين بعض المعلومات عن المواقع التي تقوم بزيارتها لجعل تحميل المواقع أسرع بعد ذلك

أندرويد البرامج الخبيثة Malware iPhone iOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

موضوعات متعلقة

خليفة Moto G13 .. هاتف جديد من موتورولا لـ ذوي الدخل المحدود

للفئة المتوسطة.. موبايل جديد من Honor بذاكرة عشوائية 16 GB وكاميرا 108 ميجابكسل

فيديو بجودة 4K.. كل ما تريد معرفته عن هواتف شاومي Xiaomi 14 الرائدة

تعرف على إمكانيات الهاتف الرائد Zenfone 10  من آسوس

بسبب الذكاء الاصطناعي .. جوجل تعتمد شعارا جديدا 3D لنظام أندرويد

كلها هتكون بـ ChatGPT.. هونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

مش هتحتاج جوجل drive.. طريقة جديدة لنقل تاريخ محادثات whatsapp من موبايل قديم

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

ترشيحاتنا

خطوة على أولمبياد باريس| المنتخب الأولمبي يتقدم على غينيا بالشوط الأول.. إنذاران وهدف

اقتصادية النواب: مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار

روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية ليلة 5 يوليو

مشروعات صغيرة ومبالغ مالية.. هدايا الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات

هل الصفقة مهددة بالفشل؟| كواليس انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.. وسبب التراجع عن الإعلان

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ