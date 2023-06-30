للمبتدئين.. تعرف على أفضل تطبيقات VPN المجانية والمدفوعة على أندرويد

تعمل الشبكات الافتراضية VPN، بتشفير جميع اتصالاتك التي تجريها على الإنترنت، كما تقوم أيضا بتغيير عنوان IP الخاص بك عن طريق الاتصال بالخادم، ويؤدي تثبيت VPN على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد إلى تحسين خصوصيتك، ويمنع المتسللين والوكالات الحكومية من مراقبة أنشطتك وتنزيلاتك عبر الإنترنت.

فإذا كنت ترغب في تثبيت شبكة إفتراضية VPN على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، سنوضح لك في خلال السطور التالية كيفية القيام بذلك، ولكن قبل تثبيت VPN على هاتفك الذكي، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها أولا.

كيفية استخدام VPN على هواتف أندرويد

توجد العديد من التطبيقات المجانية المتوفرة على متجر جوجل بلاي، ولكن بعض تطبيقات VPN المجانية تحتوي على برامج ضارة وتقدم خدمات دون المستوى، لذا ينصح باختيار شبكات VPN معتمدة من متجر Play وقراءة مراجعات المستخدم لفهم إذا كان التطبيق جدير بتثبيته، بمجرد تحديد أحد التطبيقات لن تكون هناك حاجة إلى تكوينات إضافية على هاتفك الذكي باستثناء تنزيل التطبيق.

يشبه استخدام VPN على أندرويد طريقة استخدامه على جهاز كمبيوتر، فإذا كنت ترغب في الاتصال بخادم VPN بسرعة فما عليك سوى النقر فوق زر الاتصال، وسيؤدي ذلك إلى توصيلك بأسرع خادم أو خادم في أقرب بلد، بنقرة واحدة فقط يصبح اتصالك مشفرا ويتم إخفاء عنوان IP الخاص بك، ويمثله رمز مفتاح في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

ميزات VPN التي يجب معرفتها

تأتي تطبيقات VPN مع العديد من الميزات المهمة، من بين إحدى هذه الميزات ميزة تعرف باسم "القائمة البيضاء"، والتي تسمح لك بتضمين أو استبعاد تطبيقات محددة بشكل انتقائي من اتصال VPN.

وذلك بالإضافة إلى ميزة أخرى مهمة تسمى Kill Switch، يضمن هذا الخيار حماية بياناتك عن طريق قطع اتصال الإنترنت فورا في حالة انقطاع خادم VPN بشكل غير متوقع فهو يعمل كحماية ضد تسرب البيانات المحتمل الذي يمكن أن يحدث أثناء انقطاع اتصال VPN المفاجئ، من أجل الحفاظ على سرية معلوماتك.

وإلى جانب ذلك، تقدم بعض تطبيقات الهاتف المحمول VPN ميزة فريدة تسمى استبدال موقع GPS، باستخدام هذه الميزة، يمكنك مطابقة موقع GPS الخاص بهاتفك مع الموقع الافتراضي الذي توفره VPN.

أفضل تطبيقات VPN المدفوعة لهواتف أندرويد

يعد تطبيق NordVPN، هو من أفضل تطبيقات VPN المخصصة لهواتف أندرويد، فهو يتميز بأداء استثنائي مع شبكة واسعة من الخوادم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخدمة تركز على أمان المستخدمين، حيث يضمن NordVPN أقصى درجات الأمان أثناء تصفح الويب.

وكما يعد برنامج Surfshark خيار VPN بارزا آخر لهواتف أندرويد، فهو يتميز بأنه يمكنه توجيه اتصالك عبر خوادم مشفرة واستبدال موقع GPS الخاص بك، وهو أيضا خيارا آمنا وموثوقا به، كما أنه يوفر شبكة واسعة مكونة من أكثر من 1700 خادم عبر 63 دولة.

ويتوفر تطبيق ExpressVPN لهواتف أندرويد، فهو خيار VPN قوي آخر يتفوق في البساطة على منافسيه، حيث يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق ومثالي لبث المحتوى من مختلف البلدان، كما أنه يمتحك القدرة على تثبيت التطبيق على أجهزة متعددة وتسجيل الدخول والخروج حسب الحاجة للتغلب على هذا القيد.

أفضل تطبيقات VPN المجانية على أندرويد

هناك عدد من تطبيقات VPN المجانية المتاحة على متجر جوجل بلاي، وهي تتمتع بميزات محدودة وقد لا تكون آمنة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة، ومن بين تطبيقات VPN المجانية على أندرويد البرامج التالية:

ProtonVPN

TunnelBear

Windscribe