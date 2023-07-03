لا تتردد في شرائهما.. أرخص هاتفين من سامسونج وريلمي بمعالج كوالكوم وكاميرا فائقة

تتميز معالجات شركة كوالكوم الأمريكية بأنها أفضل معالجات للهواتف الذكية من فئة أندرويد ، حيث تضم قدرات عالية تمكنها من تقديم أداء جيد لسنوات، ولكن يشكل ارتفاع أسعار الهواتف التي تقدم معالجات كوالكوم عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف.

وهناك عدد من الهواتف المميزة التي تقدمها شركات كبيرة مثل سامسونج وريلمي تضم معالجات كوالكوم مميزة مع عدد من الإمكانات الأخرى مثل الكاميرا فائقة الدقة والبطارية ذات السعة الكبيرة، وبأسعار مناسبة للغاية يمكنها حتى أن تتوافق مع الشباب ومحدودي الدخل.

ومن بين هذه الهواتف المميزة يأتي هاتفي Galaxy A23 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وكذلك Realme 9i من شركة ريلمي الصينية، ونعرض فيما يلي أسعار ومواصفات كل منهما:

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 999 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز ، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 9i

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9i في السوق المصرية بسعر يبدأ من 5 آلاف و750 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر .

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع + IPS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز، مع جودة شاشة + FHD، وكاميرا ثلاثية خلفية، الكاميرا الأساسية تأتي دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم 4G LTE، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، وبلوتوث Bluetooth 5.0.