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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة من العيار الثقيل لـ مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية.. تعرف عليها

مانشستر يونايتد الانجليزى
مانشستر يونايتد الانجليزى

أكد المعلق الرياضي رؤوف خليف أن نادى مانشستر يونايتد الانجليزى على أعتاب صفقة من العيال الثقيل فى فترة الانتقالات الصيفية .

وأضاف خليف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: صفقة رائعة سيحققها مانشستر يونايتد الانجليزي بتوقيعه للحارس الكاميروني لنادي انتر الايطالي أندري أونانا مقابل خمسين مليون يورو. 

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، رفض عروضًا للعب في الدوري السعودي.

وعاد بوجبا إلى يوفنتوس، صيف العام الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر، لكن الإصابات غيبته عن أغلب فترات الموسم مع فريقه.

وبحسب شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن بوجبا تلقى عدة عروض للعب في الدوري السعودي، لكنه رفضها جميعًا.

المعلق الرياضي رؤوف خليف صفقة انتقال حر فترة الانتقالات الصيفية مانشستر يونايتد يوفنتوس الايطالي

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