دمياط .. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق كفرسعد

شهدت طريق كفرسعد_ دمياط حادث مروع نتيجه تصادم سيارة ترحيلات بأتوبيس، نتج عنه إصابه ٨ أشخاص إصابات بالغة وتم تقلهم إلى المستشف لتلقي العلاج.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد باصطدام سياره ترحيلات مساجين بأتوبيس يتبع شبكه كهرباء دمياط تلاه تصادم عدد من السيارات و تدميرها .

على الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الاسعاف إلي مكان الحادث و تم نقل المصابين إلى مستشفى كفرسعد المركزى ومستشفي الأزهر بدمياط الجديدة ووصل عدد المصابين إلى ٨ اشخاص.

وتم عمل كردون امنى على الطريق مما نتج عنه تعطل الحركه المرورية على الطريق لحين رفع السيارات والاتوبيس بعد انقلابهما على الطريق العام.

وعلى صعيد آخر إنتقل اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط و القيادات الأمنيه إلي المستشفي للإطمئنان على المصابين.