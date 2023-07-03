عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن. 

وفد وزارة التخطيط يزور القرى المرشحة لمُبادرة "القرية الخضراء" في دمياط

بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29319 طن تشمل :  4050 طن رمل و  11934 طن كلينكر و 13335 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44800 طن تشمل :  3525 طن ذرة و 8224 طن خردة و 4436 طن حديد و 5644 طن فول صويا و 3600 طن زيت طعام و 902 طن خشب زان و 1331 طن ابلاكاش و 16538 طن قمح و 600 طن كسب صويا .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 10 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2068 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164357 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215188 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3915 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2117 شاحنة .

دمياط الحاويات البضائع العامة القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال وفد وزارة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

موضوعات متعلقة

وفد وزارة التخطيط يزور القرى المرشحة لمُبادرة "القرية الخضراء" في دمياط

34 سفينة في بوغاز ميناء دمياط

ترشيحاتنا

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

تطور جديد في أضخم صفقة بتاريخ هيئة سكك حديد مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 3-7-2023

كلمات الفجر.. أكثر من 70 دعاء مكتوب

استمرار توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية خلال إجازة عيد الأضحى

بروح عصرية.. فنان صعيدى يعيد إحياء رسومات الحج على جدران المنازل الحديثة بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها| شاهد

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ