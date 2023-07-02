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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يزور القرى المرشحة لمُبادرة "القرية الخضراء" في دمياط

صدى البلد

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية، لمتابعة توفر معايير مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، حيث تهدف المُبادرة إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

وذكر د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فريق الزيارات الميدانية يواصل جولاته في عدد من المحافظات، حيث تم زيارة 4 محافظات حتى الآن هي (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، ودمياط)، للتأكد من توفر معايير "القرية الخضراء" التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، ضمن إجراءت تأهيل القرى المرشحة للحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء"، مشيراً إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع فرق العمل في المحافظات حول هذا الشأن.

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وأضاف حلمي، أن مشروع "حياة كريمة" القرى التابعة لمركز كفر سعد بعدد 28 قرية، يتضمن تنفيذ أكثر من 500 مشروعاً تنموياً، لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف، منها في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، 28 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 6 محطات معالجة، ورفع كفاءة 4 محطات مياه الشرب، وفي قطاع التنمية البشرية، إنشاء وتطوير 26 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وصيانة 75 مدرسة، وإنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و 12 مجمع خدمات زراعية، و33 برج لتقوية شبكات المحمول.

وقام وفد الوزارة بزيارة قرية كفر سعد البلد، التابعة لمركز كفر سعد، حيث تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدة الاجتماعية ونقطة الإسعاف وإنشاء نقطة الإطفاء، بنسبة إنجاز 100%، ومدرسة كفر سعد الابتدائية المشتركة، والتي تضم 12 فصل و8 فصول رياض أطفال، ومشروع صيانة المدرسة الإعدادية بنين بنسبة إنجاز 100%، والسوق الحضاري وموقف السيارات بنسبة إنجاز 100%، وإحلال وتجديد مركز الشباب (يضم 2 ملعب خماسي)، بنسبة إنجاز 100%.

كما زار وفد الوزارة مشروع تأهيل وتبطين ترعة مقطع سعد الجديد بطول 12.7 كم، بنسبة إنجاز 50%، والمركز التكنولوجي ( مجمع خدمات المواطنين)، ويضم خدمات (شهر عقاري، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة محلية) بنسبة إنجاز 100%، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي، بنسبة إنجاز 100%.

وعقد وفد الوزارة، الذي يضم أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة "حياة كريمة"، جلسة تشاورية مع أهالي قرية كفر سعد البلد، تناولت التعريف بأهداف القرية الخضراء وأهمية دمج البعد البيئي في المُبادرة الرئاسية، وعبر الأهالي خلالها عن فرحتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها في قريتهم، مشيرين إلى أن هذه المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وستقلل من تكلفة الانتقال إلى المركز للحصول على الخدمات.

كما انتقل وفد الوزارة لزيارة قرية "تفتيش ثاني"، وتفقد مركز الشباب والمركز التكنولوجي والمدرسة الإعدادية المشتركة ومجمع الخدمات الزراعية وموقف السيارات والسوق، بنسبة إنجاز 100% ومركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 85%، والعمارت السكنية بعدد 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومشروع تطوير الوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 100%، وتوسعات محطة معالجة لزياردة الطاقة بنحو 4 آلاف م3/ يوم، لخدمة القرية والقرى المجاورة، بنسبة إنجاز 60% للأعمال المدنية، ومحطة الرفع، وتبطين وتأهيل ترعة أم عامر بطول 4.5 كم، بنسبة إنجاز 100%.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرية الخضراء لمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة كفر سعد محافظة دمياط

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