الإعدام| أحمد موسى يكشف العقوبة المتوقعة لصاحب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أصدر بيانا يكشف فيه تفاصيل واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن القضية في يد القضاء العسكري.

وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القضية جنايات، وهذا يعني أن الضابط المتهم يستحق الإعدام بعد دهس أسرة كاملة ووفاة سيدة إثر الحادث.



فيما حذر الإعلامي أحمد موسى، من الكتائب الالكترونية الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مضيفا أنه لا أحد في مصر فوق القانون، والقانون فوق الجميع.

وأكد أن ضابطا بالقوات المسلحة ارتكب جريمة وقتل عمد وقتل سيدة بعد دهسها وأبنائها، مضيفا أن الدول لا تتستر على أي متهم بارتكاب جريمة مهما كان منصبه.





