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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة.. وتطور عاجل بشأن عدوان الاحتلال على فلسطين

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايز اطمئن حضراتكم على امتحان الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم يقوم بعمل زيارات لامتحانات الثانوية العامة".
 

سامح عاشور: الجماعة كان لديها رغبة للسيطرة على مفاصل نقابة المحامين
أكد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، أنه بعد عام 2011، كان هناك تواجد لعناصر من جماعة الإخوان داخل نقابة المحامين، مشيرا إلى أن الجماعة كان لديها رغبة للسيطرة على مفاصل النقابة.
 

متصلة لياسمين عز: الطرحة عليكي قمر..والمذيعة: خطيبة كل واحد تلبس التاج وتقعد جنب فرعونها..فيديو
 

أبدت هناء، إحدى متصلات برنامج "كلام الناس"، إعجابها بحجاب "ياسمين عز" قائلة: "الطرحة عليكي جميلة جدا".
 

موسى يوجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة بشأن مؤشرات النجاح في الكيمياء..فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى مؤشرات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الامتحان.
 

مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا قادر على قلب الطاولة والصمود في وجه إسرائيل
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن المجتمع الدول يتحمل مسئولية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
 

خطة النواب: تخصيص 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.. فيديو
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحماية الاجتماعية حصلت على النصيب الأكبر من الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.
 

عمرو مصطفى: أحب إنتاج الأغاني الوطنية.. وأتمنى تسليط الإعلام الضوء على مشروعات الدولة
أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه أتمنى من الإعلام أن يسلط الضوء، على كيف كانت مصر منذ 10 سنوات، وكيف أصبحت بعد المشروعات العملاقة التي تمت خلال تلك السنوات.
 

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن السلطات الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني والاتصالات مع الجهات الإسرائيلية بشكل كامل.
 

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.
 

نقيب المهن الموسيقية التونسي: نعترف بوجود إخلال بالتعاقد في حفل أحمد سعد
قال ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية في تونس، إن العائلة الموسيقية في تونس تكن للفنان المصري أحمد سعد كل الاحترام، فهو قيمة فنية وصوت شجي وتُرفع له القبعة في الجانب الطربي.

 

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو
فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية بشأن صفقات الأهلي الجديدة، وحقيقة التعاقد مع إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، ونادي ميتلاند الدنماركي الحالي، خاصة بعد تداول وجود مفاوضات بين المارد الأحمر واللاعب خلال الفترة الماضية.

الثانوية العامة التربية والتعليم الإعلامي أحمد موسى الدكتور محمود الهباش الخطة والموازنة الرئيس الفلسطيني

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