نقيب المهن الموسيقية التونسي: نعترف بوجود إخلال بالتعاقد في حفل أحمد سعد

قال ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية في تونس، إن العائلة الموسيقية في تونس تكن للفنان المصري أحمد سعد كل الاحترام، فهو قيمة فنية وصوت شجي وتُرفع له القبعة في الجانب الطربي.



وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن أحمد سعد يملك صوتا من أحلى الأصوات العربية والمصرية التي يفتخر بها الشعب التونسي، حيث تابع عدد كبير من الموسيقيين التوانسة وصوله إلى تونس.



وتابع: "هناك اتفاق مع نقابة المهن الموسيقية مع مصر من خلال اتحادات النقابية العربية، للتعامل في حالة وجود تجاوزات تقع لموسيقيين تونسين في مصر أو موسيقيين مصريين في تونس، وفي حالة أحمد سعد، تدخلت نقابة المهن الموسيقية في تونس ورفعت شكوى إلى النقابة المصرية".



وأكد: "اتصلت بنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بالأمس، وطلب مني شكوى مدققة لفتح تحقيق في الاعتداء اللفظي، ونعترف بسوء تنظيم المهرجان في تونس، فالجهة المنظمة غير محترفة، ونعترف أيضا بأن هناك إخلال بالعقود، فهو لم يكن ملزما بالندوة الصحفية، ولكنه كان عليه أن يكون متعقلا وألا يتحدث إلى مديرة المهرجان بهذه الطريقة".