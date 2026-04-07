مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بشرق المدينة| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تشغيل وتسوية طبقة السن بمنطقة هيئة قضايا الدولة بمدينة كفرالشيخ، وذلك تمهيدًا للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة الدورية لأعمال الرصف لضمان جودة التنفيذ، إلى جانب تطوير الشوارع والطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتلبية احتياجاتهم بمراكز المحافظة.