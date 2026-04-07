حي شمال الغردقة يزيل مبانٍ مخالفة بدون ترخيص بمنطقة بلوكات الأحياء

أزالت رئاسة حي شمال الغردقة، أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمنطقة بلوكات الأحياء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الفوري لمخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

وقاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، حملة ميدانية رافقه خلالها مسؤولو المتابعة الميدانية ومهندسو القطاع وفنيو قسم التنظيم والتعديات، حيث تم رصد أعمال بناء مخالفة بالدور الثالث العلوي على مساحة 70 مترًا، عبارة عن هيكل خرساني وأعمدة وسقف تم تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأعمال المخالفة بالكامل، إلى جانب التحفظ على المعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفة، في إطار تطبيق القانون ومنع تكرار مثل هذه التعديات.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لرصد أي محاولات للبناء العشوائي والتعامل معها بشكل فوري.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على التخطيط العمراني، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف حملاتها الميدانية على مدار الأسبوع، لضمان الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.