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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور: الجماعة كان لديها رغبة للسيطرة على مفاصل نقابة المحامين

سامح عاشور، عضو مجلس
سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق

أكد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، أنه بعد عام 2011، كان هناك تواجد لعناصر من جماعة الإخوان داخل نقابة المحامين، مشيرا إلى أن الجماعة كان لديها رغبة للسيطرة على مفاصل النقابة.

وقال سانح عاشور، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن"مرسي" أخبرني خلال الاحتفال بمئوية "المحامين" بموافقة النائب العام علي تعيينه سفيرا بالفاتيكان، ولكن حين تحدثت مع المستشار عبد المجيد محمود لاستيضاح الأمر منه، أخبرني بعدم موافقته. 

 

هتفوا "يسقط حكم المرشد"

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، ن كل الهيئات القضائية تحالفت ضد قرار "مرسي" بإقالة النائب العام ، وهتفوا "يسقط حكم المرشد". 

سامح عاشور نقيب المحامين جماعة الإخوان المحامين النائب العام

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