من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية بشأن صفقات الأهلي الجديدة، وحقيقة التعاقد مع إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، ونادي ميتلاند الدنماركي الحالي، خاصة بعد تداول وجود مفاوضات بين المارد الأحمر واللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لديه معلومات من الكواليس بشأن حقيقة ضم النادي الأهلي لإمام عاشور، وصفقات الأهلي الجديدة، خاصة بعد تداول حديث كثير على مواقع التواصل الاجتماعي أن النادي الأهلي يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع تامر أمين ، أنه لديه معلومة من داخل الكواليس الأهلي لن يضم إمام عاشور بنسبة 95%، ولكن الأهلي سيستفيد من اللاعب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي سيضم وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة كأحد صفقاته الصيفية، في مقابل ضم نادي بيراميدز لإمام عاشور.

وأردف: "الكلام ده من الكواليس خده مني وأرميه في البحر لحد ما يتحقق ولكن الكلام ده أنا جايبه بمعلومات من داخل الكواليس".