عمرو مصطفى: أحب إنتاج الأغاني الوطنية.. وأتمنى تسليط الإعلام الضوء على مشروعات الدولة

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه أتمنى من الإعلام أن يسلط الضوء، على كيف كانت مصر منذ 10 سنوات، وكيف أصبحت بعد المشروعات العملاقة التي تمت خلال تلك السنوات.

وقال عمرو مصطفى خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، أنه أحب إنتاج الأغاني الوطنية، مؤكدا أنه أنتجت أغنية “يا مصريين”، وأغنية “طوبة فوق طوبة”، وأيضا أغنية “تحيا مصر” والتي تم غنائها في إفتتاح قناة السويس الجديدة.

وتابع الفنان عمرو مصطفى، أنه قمت بعمل أغنية “بصوا شوفوا مصر عاملة ايه”، خاصة بعد المشاريع الكبرى والمدن الجديدة التي تم إفتتاحها".



مناقشة القضايا الهامة.

وأشار عمرو مصطفى إلى أن الغلاء الموجود ليس في مصر فقط، ولكنه موجود بكل دول العالم، مؤكدا أن الحوار الوطني المنعقد الأن لا بد أن يضم كافة الوطنيين لمناقشة القضايا الهامة.