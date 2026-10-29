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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيه بري يحذر من إنهاء مهمة اليونيفيل قبل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نبيه بري
نبيه بري
أ ش أ

 حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان قبل التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كليًا، مشددًا على وجوب تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، والاستمرار في تقديم الدعم للجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم الخميس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان والوفد المرافق، بحضور السفير الألماني لدى لبنان توماس تسانايزن والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 1701، ولا بالاتفاقات المبرمة عام 2024، وكذلك اتفاق الإطار الأخير، وكلاهما برعاية أميركية.

وأكد بري أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين لبنان وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومواصلة دعم الجيش اللبناني، في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وضرورة استكمال تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

مجلس النواب اللبناني قوات الطوارئ جنوب لبنان

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