نبيه بري يحذر من إنهاء مهمة اليونيفيل قبل تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان قبل التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كليًا، مشددًا على وجوب تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، والاستمرار في تقديم الدعم للجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم الخميس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان والوفد المرافق، بحضور السفير الألماني لدى لبنان توماس تسانايزن والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 1701، ولا بالاتفاقات المبرمة عام 2024، وكذلك اتفاق الإطار الأخير، وكلاهما برعاية أميركية.

وأكد بري أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين لبنان وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومواصلة دعم الجيش اللبناني، في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وضرورة استكمال تطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.