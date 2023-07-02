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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى ضيف أسما إبراهيم في برنامج حبر سري يوم الخميس 6 يوليو

عمرو مصطفى يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد منير في أغنية جديدة

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

يحل الفنان عمرو مصطفى ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم السادس ببرنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 6و7 يوليو الجاري.

ويتحدث عمرو مصطفى خلال الجزء الأول من الحلقة المذاع يوم الخميس 6 يوليو عن كيفية شراء مؤدي الراب ويجز توزيع الأغاني، بالإضافة إلى رده على شائعة إصابته بمرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

كما يوضح عمرو مصطفى  تفاصيل تعاونه مع الفنان محمد منير في أغنية جديدة، بالإضافة إلى تعليقه على اتهامه بنكران جميل المنتج محسن جابر ومساندته له في بداية مشواره الفني.

الجدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج حبر سري يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

عمرو مصطفى أسما إبراهيم حبر سري الراب الاغاني

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