مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا قادر على قلب الطاولة والصمود في وجه إسرائيل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن المجتمع الدول يتحمل مسئولية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجتمع الدولي سيدفع ثمن استمرار العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطيني".



وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "الشعب الفلسطيني قادر على قلب الطاولة وقادر على الصمود في وجه إسرائيل".

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "الرئيس الفلسطيني وجه دعوة لكل الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ لاعتماد استراتيجية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، مشددا: "الفصائل الفلسطينية لابد أن تتحد ضد العدوان الإسرائيلي".