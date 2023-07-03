تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن السلطات الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني والاتصالات مع الجهات الإسرائيلية بشكل كامل.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السلطة الفلسطينية قامت بتقنين الاتصالات مع الجهات الأمريكية".

أشار: "المجتمع الدولي سيدفع ثمن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، موضحا: "أمريكا تتحمل مسئولية العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "المجتنع الدولي لابد أن يتحمل مسئوليته تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "الأمم المتحدة ومجلس الأمن لابد أن يطبقا الفانون الدولي ويوفرا حماية دولية للشعب الفلسطيني"، مضيفا: "إسرئيل ترتكب جرائم حرب منذ عام 1948 حتى الآن ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إسرائيل ارتكبت أكثر من 51 مذبحة ضد الشعب الفلسطيني، وإسرائيل هجرت ملايين الفلسطينين.. وتقوم بتهجير جديد في مخيم جنين".