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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن السلطات الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني والاتصالات مع الجهات الإسرائيلية بشكل كامل.

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فلسطين تعلن وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي

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فلسطين تطالب بإجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان على جنين

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السلطة الفلسطينية قامت بتقنين الاتصالات مع الجهات الأمريكية".

أشار: "المجتمع الدولي سيدفع ثمن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، موضحا: "أمريكا تتحمل مسئولية العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطيني".

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "المجتنع الدولي لابد أن يتحمل مسئوليته تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية،: "الأمم المتحدة ومجلس الأمن لابد أن يطبقا الفانون الدولي ويوفرا حماية دولية للشعب الفلسطيني"، مضيفا: "إسرئيل ترتكب جرائم حرب منذ عام 1948 حتى الآن ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إسرائيل ارتكبت أكثر من 51 مذبحة ضد الشعب الفلسطيني، وإسرائيل هجرت ملايين الفلسطينين.. وتقوم بتهجير جديد في مخيم جنين".

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