فلسطين تطالب بإجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان على جنين

أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تم اليوم بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقديم طلب عقد إجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر اليوم على مخيم جنين زمناطق اخرة في الضفة الغربية والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى .

وقال السفير العكلوك في تصريح إن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين وبالتنسبق مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية سيبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومسائلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .