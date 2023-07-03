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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعلن وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي

محمود عباس
محمود عباس

عقدت القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان، إنه “يجب على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.. ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان: “قررت القيادة الفلسطينية، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”، داعية “الأمناء العامين للفصائل لاجتماع طارئ”.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث مخيم جنين، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

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كانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

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