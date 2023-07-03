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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة النواب: تخصيص 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.. فيديو

ياسر عمر
ياسر عمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحماية الاجتماعية حصلت على النصيب الأكبر من الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.

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وقال ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهذا المبلغ يعد الأكبر في تاريخ الموازنة.

 

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن 119 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الماضية، وتحملت الدولة أكثر 80 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 3 أضعاف سعر أنبوبة البوتاجاز.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

 

وحول ما يتردد عن زيادة أسعار الكهرباء، أوضح ياسر عمر، أن هناك شركات تقوم بإدارة الكهرباء، وأسعارها تكون بناء على مجموعة من العوامل، كما أن هناك استقرار في أسعار المحروقات عالميا، مما يساعد على استقرارها محليا.

 

وتابع، أن دعم قطاع التموين في العام المالي الجديد سيكون أكثر من العام الماضي ليتخطى أكثر 100 مليار جنيه، ومؤكدًا أنه لا مساس بأسعار رغيف الخبز.

لا مساس بأسعار الخبز


وأوضح ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ثمن علبة السجائر يعادل ألف رغيف خبز من أبو 5 قروش المدعم، الذي يحصل عليه المواطنين بصورة يومية.

 

ولفت، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، هدفها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما ان العامين المقبلين سيكون الوضع الاقتصادي أفضل من السنوات الماضية.

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