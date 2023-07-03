النائب محمود بدر يكشف أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ضد الجماعة الإرهابية

أكد النائب محمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد، أنه ممتن للشعب المصري العظيم الذي كان داعم رئيسي لنا، قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه حصلنا على توقيع 22 مليون مواطن مصري، كانوا متواجدين في الثورة.

وقال محمود بدر، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جماعة الإخوان كانت معادية لكافة فئات الشعب المصري، وهو ما ظهر في العديد من الأحداث منها “حصار المحكمة الدستورية العليا، والتعديل الدستوري، وعزل النائب العام".

وتابع أحد مؤسسي حركة تمرد، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتدت على الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدا أن هذا الإعتداء كان بمثابة إعتداء على النسيج الوطني المصري.

مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار محمود بدر إلى أنه كان هناك أزمات في البنزين والسولار، إضافة إلى ازمة في قطاع انقطاع الكهرباء بشكل دائم، والحصار الذي قامت به الجماعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.