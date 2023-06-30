محمود بدر: تلقيت تهديدات بالقتل وَوُضِعَت قنبلة هيكلية بجوار منزلي| فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنني تلقيت تهديدات بالقتل، وكانت هناك قنبلة هيكلية وضعت بجوار منزلي في شبين القناطر، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أكد حماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة، وعدم السماح بأي احتكاكات أو تشابكات.

وأشار النائب محمود بدر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشعب المصري لن يترك دولته ويهاجر رغم قسوة الظروف، مؤكدا أن المصريين آمنوا بحماية القوات المسلحة لهم تحت أي ظروف.

وتابع النائب محمود بدر: كنائس مصر دمرتها يد الجماعة الإخوانية، والمصريون كانوا على قلب رجل واحد، رغما عن أمريكا.

واختتم محمود بدر: جميع القرى أصبح بها صرف صحي، وتم توصيل الغاز والمرافق والطرق بالقرى ضمن مبادرة حماية كريمة، كل ذلك يعكس إنجاز ثورة 30 يونيو.