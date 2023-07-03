برلماني: الرئيس السيسي تحمل كثيرا من أجل الوطن .. ولا مساس بسعر رغيف الخبز

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي تحمل كثيرا من أجل الوطن".





وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الاصلاحات الاقتصادية كان هدفها حماية المواطن المصري".

أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "أكثر من 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة وهذا لم يحدث من قبل"، مشيرا: "مستقبل مصر اقتصاديا خلال العامين القادمين سيكون أفضل، والتضخم وصل لأعلى مستوياته في العالم".

واسترسل: "ارتفاع الدعم للتموين في الموازنة الجديدة.. وأكثر من 100 مليار جنيه دعم للتموين في الموازنة الجديدة"، مؤكدا: "لا مساس بسعر رغيف الخبز في الموازنة الجديدة.. و80 مليار جنيه في دعم قطاع الكهرباء بالموازنة، والدولة ما زالت تدعم المواد البترولية"، لافتا: "119 مليار جنيه دعم المواد البترولية في الموازنة الماضية".

وتابع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الدولة تدعم أنوبة البوتوجاز بـ3 أضعاف ثمنها".