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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية : 3 تريليونات جنيه حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رغيف الخبز كان يكلف الدولة 55 قرشا، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة للجنيه.

مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الفرق في إطار تخفيف الأعباء، ليس هذا فقط بل تزيد الدولة مخصصات الدعم في تكافل وكرامة وخلافه.

معقبًا: "الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية".


وتابع "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة يُقدر بـ3 تريليونات جنيه، وحجم الإيرادات 2.8 ترليون أي ان هناك فرق ما بين الإيرادات والمصروفات يقدر بـ800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستمد التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من المحافظات ، وسيتم الاستمرار في صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في عشوائيات مرة أخرى.

المشاكل المستعصية


وأضاف أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل ازمة الكهرباء ، وازمة البوتاجاز وإنشاء الكثير من الوحدات السكينة، معقبًا: "الدولة مستقبلها جيد، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة أثر سلبًا على المواطنين" .


وأضاف أن الدول المجاورة لمصر تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية، والدولة تنفق الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر، معقبًا: "خد بالك ، البلاد اللي بتروح لا ترجع ، الأزمة الاقتصادية هتعدي، والدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع، البلد لديها فرص تكمل".

ارتفاع الأسعار أزمة الكهرباء أزمة الاقتصاد الإسكان الاجتماعي التامين الصحي الشامل التأمين الصحي الشام

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