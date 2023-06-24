وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا، وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، فقامت هذه الدول بسياسة نقدية تشدديه، وهذا انعكس على ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التمويل، وخدمة الديون.



وتابع "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الوضع الاقتصادي مع العديد من دول العالم سلبي، وهذا يُهدد منظومة التمويل الدولي، مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصوة مشابهة لما حدث في عام 2008، حيث أفلس أكثر من 200 بنك على مستوى العالم.

نظام التمويل الحالي



ولفت إلى أن جميع الدول تبحث عن نظام تمويل آخر خلال النظام الحالي، خاصة وأن نظام التمويل الحالي لم ينجح، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت لأزمة سلاسل انتاج، وبعد ذلك حدثت الحرب الروسية، وهذا أنهك الكثير من دول العالم، التي في حاجة إلى تمويل.

وأشار إلى ان أفريقيا لم تساهم في أزمة التغيرات المناخية سوى بـ3%، ورغم ذلك تدفع القارة السمراءأثار هذه التغيرات، مشددًا على ضرورة الحديث مع الدول النامية على تخفيض أثار التمويل، لمواجهة الأزمات سواء ازمة المناخ، أو ارتفاع تكاليف الديون، وأثار ذلك على المواطنين من موجة تضخمية.