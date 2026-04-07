الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
وعكة مفاجئة تُقلق الجماهير.. تطورات الحالة الصحية للكولومبي خاميس رودريجيز

إسلام مقلد

سادت حالة من القلق في الأوساط الرياضية العالمية خلال الأيام الماضية، عقب تعرض النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب مينيسوتا يونايتد، لوعكة صحية مفاجئة بعد مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

بداية الأزمة وتشخيص الحالة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس الماضي، حين شارك خاميس في مباراة ودية جمعت منتخب كولومبيا بنظيره منتخب فرنسا، انتهت بفوز الأخير (3-1).

وعقب اللقاء، ظهرت على اللاعب أعراض إرهاق شديد، تطورت سريعًا ليتم تشخيص حالته بـ"جفاف حاد"، استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وبحسب التقارير، تم نقل اللاعب إلى المستشفى في 31 مارس، حيث خضع لمراقبة طبية دقيقة لمدة 3 أيام، تلقى خلالها العلاج بالسوائل الوريدية، قبل أن يغادر لاستكمال مرحلة التعافي في منزله تحت إشراف طبي متخصص.

النادي يحسم الجدل حول الشائعات

وخلال فترة غيابه، انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن إصابته بمرض خطير يُعرف بـانحلال الربيدات، وهو اضطراب نادر قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

إلا أن ناديه أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أي مؤشرات طبية تدعم تلك المزاعم، ومطالبًا بوقف التكهنات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

عودة تدريجية وطمأنات أولية

وتأتي هذه الأزمة في توقيت صعب للاعب، الذي لم يشارك سوى لدقائق معدودة منذ انضمامه إلى الفريق في فبراير الماضي، بسبب مشكلات بدنية متكررة.

ورغم ذلك، حملت الساعات الأخيرة أنباءً إيجابية، بعدما أعلن النادي عودة خاميس إلى التدريبات، حيث خاض حصة خفيفة بشكل فردي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم دمجه تدريجيًا في المران الجماعي خلال الأيام المقبلة.

وتبقى عودة النجم الكولومبي إلى الملاعب مرهونة بمدى استجابته للبرنامج التأهيلي، في ظل حرص الجهاز الطبي على تجهيزه بشكل كامل لتفادي أي انتكاسات جديدة.

جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

