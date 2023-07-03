متصلة لياسمين عز: الطرحة عليكي قمر..والمذيعة: خطيبة كل واحد تلبس التاج وتقعد جنب فرعونها..فيديو

أبدت هناء، إحدى متصلات برنامج "كلام الناس"، إعجابها بحجاب "ياسمين عز" قائلة: "الطرحة عليكي جميلة جدا".

من جانبها ردت ياسمين عز، "والله أنتي اللي جميلة جدا".

و عبرت متصلة أخرى خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج " كلام الناس" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، عن حبها لها و إعجابها الشديد بحجابها، مضيفة أنها و بناتها يرتدين الحجاب أيضا و يحبون ياسمين عز كثيرا.

وأوضحت المتصلة، أن أسعار الحجاب عالية جدا منوهة إلى أنها وصلت إلى 650 جنيه، و ردت الأخرى: " مش عايزه أصدمك بس جبت واحدة أغلى".

رسالتها للبنات

وتابعت ياسمين عز، "خطيبة كل واحد تلبس التاج و تروح تقعد جنب حماتها و فرعونها".

